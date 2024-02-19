التعادل يحسم مباراة الزمالك والاسماعيلي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتجة يحتب الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة ويليه الاسماعيلي في الترتيب بنفس عدد النقاط.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام أبو سليم الليبي يوم 25 من الشهر الجاري في بطولة الكونفدرالية، بينما يواجه الاسماعيلي نظيره الجونة في الدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وبدأ الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي .

خط الوسط : عمر الساعي محمد بيومي - محمد عمار

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري.