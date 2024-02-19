كلام فى الهوا

الإثنين 19/فبراير/2024 - 09:41 م 2/19/2024 9:41:25 PM

هناك أشخاص تتمتع بعدم الإحساس، غليظة الخلق لا يتعاطفون مع ألم الناس، يطلق عليهم لفظ «الجبلة»، والشخص الذى يريد النجاح، فلابد أن تكون لديه فكرة واضحة عن كيفية التعامل مع الوضع والالتزام به، ويتحمل نتيجة أخطائه. ولكن الشخص «الجبلة» لا يبالى بالانتقادات التى توجه إليه، ورفقاؤه الذين تركوا له هذه المهمة يطلبون منه أن يعتذر عن عدم الاستمرار فى تحمل المسئولية التى فشل فيها، إلا أن هذا «الجبلة» لا يرى أحد ولا يسمع من أحد ويتجاهل الجميع، ولا نعرف سبب لذلك، فها هو الذى لم يعرف عنه أنه استطاع إنجاز أى عمل بنجاح، مهما كانت الألقاب التى يتمتع بها أيام ما كان عنصراً من عناصر اللعبة وقبل أن يتولى إدارتها، ورغم أن الناس ترى أنه تسبب فى إهدار أموال عامة، إلا أنه لا يرى ذلك، بل يتمسك بشدة بما هو فيه، تجاهله لواقع الحال والانتقادات والنصح كلها تضع علامات استفهام على موقفه، فهو لا يغضب رغم كل ما يقال له وعنه، رغم شكله الذى يوحى بالمودة والوداعة، ولكن ما دمت أخطأت فمن الشجاعة الاعتراف بخطائك، وأن تتحمل نتائجه، لا تكون كالجبلة الذى لا يعير الناس اعتباراً.

لم نقصد أحداً!!

