طب عين شمس تناقش الجديد في تشخيص الصرع

نظمت كلية الطب في جامعة عين شمس ندوة لمناقشة الجديد في تشخيص مرض الصرع تحت عنوان "الصرع الجديد في التشخيص والعلاج".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد كلية طب عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.



لاقت ندوة الجديد في الصرع بكلية طب عين شمس اهتمامًا كبيرًا من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

شارك في الندوة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في علم الأعصاب والطب النفسي: الدكتور يسرى أبو النجا عبد الحميد، أستاذ المخ والاعصاب والطب النفسي ، والدكتورة مها علي محمد ، أستاذ المخ والاعصاب والطب النفسي والدكتورة آية طه محمد السيد، مدرس المخ والاعصاب والطب النفسى.

التوعية بمرض الصرع

تناولت ندوة كلية طب عين شمس محاضرات وعروض توعوية حول تأثيرات مرض الصرع على المرضى وأسرهم والمجتمع، وتم استعراض آخر التطورات في تشخيص وعلاج هذا المرض.

وركزت الندوة على كيفية التعرف على مرض الصرع والعلامات التحذيرية التي يجب مراقبتها، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها للتعامل معه. وتم التطرق إلى الأدوات والتقنيات الحديثة في تشخيص المرض وآخر التطورات في عمليات العلاج، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.

جدير بالذكر أن الندوة جزءًا من الجهود المبذولة من قبل كلية الطب بجامعة عين شمس في توعية الجمهور وتثقيفه حول القضايا الصحية الهامة، وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.