انطلاق مبادرة نمط الحياة الصحي بكلية طب عين شمس

نظمت قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة مبادرة "نمط الحياة الصحي".

وأقيمت ندوة بعنوان "نمط الحياة الصحي: نحو حياة صحية أفضل" ويوم المشي الرياضي لمدة ساعة كاملة بحديقه عرب المحمدي بحرم كلية الطب بمشاركة عددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب، وتحت إشراف والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع وبتظيم الدكتورة نانيس اسماعيل والدكتورة فاطمة مكي.

تفاصيل ندوة طب عين شمس

ندوة طب عين شمس

تناولت الندوة التوعية في طب عين شمس بالعادات الصحية اليومية مع توضيح الفرق بين نمط الحياة الصحي وغير الصحي ومكونات نمط الحياة الصحي.

فيما يتعلق الغذاء الصحي، والنشاط البدني المنتظم، والتعامل مع ضغوطات الحياة والنوم الصحي، ⁠مع تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة والعادات غير الصحية.

حاضر بندوة طب عين شمس نورهان بدر وطبيب عمر مطر والدكتور عبير عبدالسلام والدكتور هبة الله أسامة، وتنسيق الدكتور نانيس اسماعيل والدكتور فاطمة مكي وبحضور ومشاركة أساتذة القسم والفرق المعاونة.