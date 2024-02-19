"نحو بيئة هادئة بعيدة عن العنف" ندوة تثقيفية بالعلم والإيمان بنجع حمادي

عقدت بمدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي، ندوة تثقيفية بعنوان " نحو بيئة هادئة بعيدة عن العنف " تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وجيهان عبد الفتاح مديرة المدرسة، و منسق البيئة والسكان، و الاخصائية النفسية.

استهدفت الندوة، حشد من تلاميذ المدرسة بمختلف المراحل الدراسية، وذلك للخروج بعدة توصيات بناءة لمكافحة ومنع ظاهرة العنف في الأوساط المدرسية.

حاضر الندوة الشيخ محمد مصطفي المنسق الإعلامي لإدارة الأوقاف، و الدكتور أحمد الحسيني الإدارة الصحية بنجع حمادي، والأستاذ وليد فتحي مغربى مسؤول قسم البيئة والسكان بإدارة نجع حمادى التعليمية.