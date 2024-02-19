الإسعافات الأولية والبراعم ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال بتعليم نجع حمادي

نظم توجيه رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال عن الإسعافات الأولية والبراعم، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بنجع حمادي.

حاضر خلال ورشة العمل، حسن عوض موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بقنا، و توحه رجب مسئول الكشافة والمرشدات بالمديرية.

تضمنت ورشة العمل، التدريب علي ( الإسعافات الأولية - التخاطب بالإشارة - سيمافور - العقد و الربطات - الملاحة البرية) . أشرف علي تنفيذ ورشة العمل، هيام محمد، وفاء يحي، إيمان محمد موجهات رياض الأطفال بتعليم نجع حمادي.