"أنصار الله" تعلن تصنيف أمريكا وبريطانيا "دولتين معاديتين لليمن"

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تصنيف أمريكا وبريطانيا "دولتين معاديتين لليمن".

وحسب سبوتنيك، "أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى [المشكل من الجماعة] مهدي المشاط، القرار الرئاسي رقم (107) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وتابعت الوكالة أن "القرار اشتمل على 4 مواد، تنص الأولى على تصنيف أمريكا وبريطانيا بالمستوى الأول (أ/3) المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "تنص المادة الثانية على أن "تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة".