تشكيك أمريكى حول إسقاط طائرتها في اليمن.. والحوثي: سنعرض مشاهد استهدافها

قال الناطق الرسمي باسم أنصار الله في اليمن "جماعة الحوثي" العميد يحيى سريع عبر حسابه الرسمي: الإعلام الحربي بعد قليل سيقوم بنشر مشاهد لعملية اسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية MQ9.

ويحقق البنتاغون عن سبب تحطم طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار قبالة اليمن اليوم الاثنين، والتي أسقطت بصاروخ أرض – جو.

وكان أعلن الناطق الرسمي باسم أنصار الله في اليمن "جماعة الحوثي" العميد يحيى سريع ، في بيان له: أن القواتِ اليمنية خلالَ الأربعِ والعشرين ساعةً الماضيةَ نفذت أربعَ عمليات، الأولى استهدفت سفينةً بريطانيةً وقد أسفرتِ العمليةُ عن إغراقِها بشكلٍ كاملٍ بفضل الله، والعمليةُ الثانيةُ استهدفتِ الطائرةَ الأمريكيةَ"MQ9" في أجواءِ محافظةِ الحديدة، فيما العمليتينِ الأخيرتينِ استهدفتا سفينتين أمريكيتين.