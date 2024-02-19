تفاصيل تقدم مصر بمذكرة ضد الاحتلال في "العدل الدولي"

عقب الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في النزاعات الدولية، على تقديم مصر مذكرة قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، قائلاً: "هذا موقف مشرف جدًا من الدولة المصرية، حيث تضمنت المذكرة كل الانتهاكات الإسرائيلية منذ أكثر من 75 عامًا".

وأضاف "مهران"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن محكمة العدل الدولية خلال الأيام السابقة أصدرت مجموعة من التدابير الاحترازية، التي يجب أن تتخذ من جانب الاحتلال لمنع ارتكاب أي جرائم إبادة جماعية.

وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي من حقهم طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، وهذا ما فعلته الجمعية العامة في ديسمبر الماضي بطلب رأي محكمة العدل الدولية لاستشاري حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي وما يفعله من انتهاكات واستيطان، وهناك أكثر من 15 دولة تقدمت بآرائها عن الاحتلال منهم مصر.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية ستقوم بالنظر إلى كل آراء الدول التي تقدمت بآرائها حول جرائم الاحتلال، ومصر ستقدم مرافعة شفاهية عن جرائم الاحتلال، وستقدم المزيد من الأدلة.