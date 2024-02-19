إصابة 17 شخصًا باخنتناق داخل محل لبيع المنظفات بالدقهلية

تعرض 17 شخصا للاخنتناق جراء سقوط برميل منظفات على بعض المنظفات الأخرى داخل محل لبيع المنظفات بقرية بشلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك بعد مشاجرة بين صاحب المحل و2 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول 17 شخصا وجميعهم مقيمون بقرية بشلا دائرة المركز مصابين بحالة اختناق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة رئيس المباحث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل منظفات وسيدة وشقيقها، وجميعهم مقيمون بذات القرية؛ لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة، كون نجل الثانية متزوج من ابنة الأول، وسقوط برميل منظفات على بعض المنظفات الأخرى الموجودة بالمحل، ما أدى لانبعاث رائحة أدت الى حدوث إصابة المذكورين - كونهم جيران العقار الكائن به المحل خاصة الطرف الأول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة فيما جرى إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج.

حبس عاطل سرق محتويات مخزن لإحدى الشركات بـ 15 مايو

كما أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية ،بحبس عاطل4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة كمية من الحديد كانت داخل مخزن شركة بمدينة 15 مايو.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مسئول إحدى الشركات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من الحديد من داخل مقر الشركة محل عمله.

وبالانتقال والفحص توصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة القسم.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أرشد عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.