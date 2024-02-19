المايونيز الطبيعي عالي الجودة مفيد للجسم.. خبير تغذية يكشف التفاصيل

كشف خبير التغذية أليكسي كابانوف، أن المايونيز الطبيعي عالي الجودة المحضر في المنزل يمكن أن يكون مفيدا للجسم

والمايونيز مصنوع من زيت نباتي غني بالدهون غير المشبعة، ويسمح المايونيز محلي الصنع للجسم بالحصول على الكمية اللازمة من الدهون المفيدة لوظيفة الدماغ وأوضح الأخصائي لموقع Lente.ru أنه في الوقت نفسه، فإن الدهون النباتية لا تضر بنظام القلب والأوعية الدموية.

كما لفت كابانوف الانتباه إلى حقيقة أن وصفة المايونيز الكلاسيكي تتضمن استخدام صفار البيض، والذي له أيضًا فوائد محتملة كبيرة معهم، يتلقى الجسم البروتين والفيتامينات والعناصر الدقيقة الهامة (على وجه التحديد الفيتامينات A، K، E، B12، السيلينيوم، الكالسيوم، الفوسفور، البيوتين، حمض الفوليك).

وأضاف خبير التغذية أن المايونيز غالبا ما يعتبر منتجا غير صحي للغاية، لكن في الواقع أضراره مبالغ فيها إلى حد كبير (خاصة عندما يتعلق الأمر بالصلصة المصنوعة من مكونات عالية الجودة)، ولا يمكن أن يكون المايونيز ضارًا إلا إذا أفرطت في تناول الطعام - فمن الصعب على الشخص العادي أن يأكله بهذه الكميات الكبيرة.

ما هو الخطر الرئيسي للمايونيز؟

هذا المنتج غني بالسعرات الحرارية ولا ينبغي إدراجه في النظام الغذائي اليومي وإذا كان الشخص يأكل بشكل طبيعي بشكل عام، ولا يفرط في تناول الطعام ولا يسيء استخدام الأطعمة الضارة، فإن علاج المايونيز لن يؤذيه والمشكلة هي أن الأشخاص الذين يأكلون بالفعل الكثير من الدهون الحيوانية والسكر والخبز الأبيض والمعجنات ينجذبون نحو استخدام المايونيز - وفي حالتهم، فإن الصلصة تؤدي فقط إلى تفاقم التأثير غير الصحي لمثل هذا النظام الغذائي.