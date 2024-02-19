شباب الصحفيين ترصد آراء المواطنين من داخل مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية

رصدت جبهة شباب الصحفيين آراء المواطنين من داخل مبادرة “كلنا واحد” للسلع الغذائية والتي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل شهر رمضان المبارك وتستمر حتى انتهاء الشهر الكريم والتي تأتي انطلاقاً من دور الداخلية في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطن البسيط البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي اليوم الاثنين: تحدثنا مع عدد من المواطنين من داخل المبادرة الذين أجمعوا على جودة المنتجات وسعرها الرخيص مقارنة بنفس المعروض في الأسواق والمحلات بتخفيضات تصل إلى 40%.



اضاف طواله: إن الأهالي أكدوا على توفر اللحوم الطازجة والزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن والتمور وياميش رمضان بأسعار تناسب الجميع سواء في المبادرة أو منافذ أمان التابعة للوزارة وسط فرحة عارمة وسعادة بتواجد كل ما تحتاجة الأسرة في مكان واحد.



أشار رئيس الجبهة إلي إن المواطنين وجهوا من خلال الجبهة الشكر والتقدير إلي الرئيس السيسي الذي ينحاز دائما إلي محدودي الدخل ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار..كما أثنوا على المجهود الكبير لرجال الشرطة في مضاعفة السلاسل والمنافذ والشوادر والمعارض والتي وصلت إلى 2148 منهم 2031 منفذ و6معارض رئيسية و44معرض فرعي و67 شادر في مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتاً ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية.