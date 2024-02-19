قال العام سيرجي أليندييف، إن بذور عباد الشمس يمكن أن تكون إضافة ممتازة للنظام الغذائي، ويعد هذا المنتج مصدرًا لعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للحفاظ على عمل الجهاز المناعي في الجسم وعلى وجه الخصوص، أنها تحتوي على البروتين والأحماض الأمينية والعناصر النزرة في شكل الفوسفور والزنك والكالسيوم والفلور وغيرها.

وفي تعليق لموقع Tsargrad.tv، أشار أليندييف إلى أن المواد الموجودة في البذور تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وتعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا ممتازًا للمنغنيز والمغنيسيوم، مما يساعد على ضبط ارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، ومنع الصداع النصفي، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وفي الوقت نفسه، لفت الخبير الانتباه إلى أن بذور عباد الشمس المشبعة بالأحماض الدهنية تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وليست أقل شأنا من الشوكولاتة (أكثر من 500 سعرة حرارية لكل 100 جرام)، ويجب على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحد من كمية الأطعمة الدهنية لأسباب طبية أن يضعوا ذلك في الاعتبار.

وأضاف الخبير أن تناول البذور ممنوع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، كما يجب على من يعانون من أمراض الجهاز الهضمي والكبد المزمنة استشارة الطبيب بشأن تناولها.