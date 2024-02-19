عبدالله الرويشد يطمئن جمهوره

طمأن الفنان الكويتي عبدالله الرويشد جمهوره ومحبيه على أثر تعرضه ليل أمس الأحد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات. وعبّر الرويشد عن شكره وتقديره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

قال ملك أحمد وكيل اعمال الرويشد إن الحالة الصحية للفنان مستقرة، ويُتوقع أن يخرج من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

بدوره، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد، فيما كان عدد من الفنانين والملحنين دعوا للرويشد بالشفاء العاجل.