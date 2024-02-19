الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عبدالله الرويشد يطمئن جمهوره

الفنان الكويتي عبد
الفنان الكويتي عبد الله الرويشد

طمأن الفنان الكويتي عبدالله الرويشد جمهوره ومحبيه على أثر تعرضه ليل أمس الأحد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات. وعبّر الرويشد عن شكره وتقديره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

قال ملك أحمد وكيل اعمال الرويشد إن الحالة الصحية للفنان مستقرة، ويُتوقع أن يخرج من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

بدوره، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد، فيما كان عدد من الفنانين والملحنين دعوا للرويشد بالشفاء العاجل.

مواد متعلقة

"بازار الجود" الكويتي يخصص عائداته لإغاثة ومساعدة أطفال غزة

الكويت تنفي تعديل قانون الانتخاب

دوام رمضان مرن في الكويت... 4 ساعات ونصف يومياً

أمير الكويت يزور قطر الثلاثاء ورئيس الحكومة يتلقى دعوة من السعودية

وزير الإعلام الكويتي يفتتح منتدى البابطين العالمي الثالث لثقافة السلام العادل

رئيس وزراء الكويت يكرم أبطال الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس

مساجد الكويت جاهزة لاستقبال شهر رمضان

أمير الكويت يصدر مرسوما بحل البرلمان لتجاوزه الثوابت الدستورية
الجريدة الورقية