الأمن يكشف ملابسات واقعة قيادة سيارة والاستعراض بالرقص حاملًا سلاح أبيض في الزيتون

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين لقيام أحدهما بقيادة سيارة أثناء تواجد الآخر أعلى سقفها حاملًا سلاح أبيض بمنطقة الزيتون.

الامن ..كشف ملابسات واقعة قيادة سيارة والاستعراض بالرقص حاملًا سلاح أبيض في الزيتون

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على تطبيق "واتس آب" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء تواجد آخر أعلى سقف السيارة حاملًا سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة الزيتون.

حركات استعراضة بسيارة وآخر يرقص بسلاح أبيض

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة أثناء نقل بعض المنقولات لمسكن أحدهما،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

حبس المتهمين بقتل "مسئول يمني " في الجيزة

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ،بحبس المتهمين بقتل "يمني الجنسية" في الجيزة لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد كلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من: 1. رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد". 2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة. 3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة 0 4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، واستغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.