جامعة العريش تتخذ خطوات رائدة لمواكبة المعايير العالمية وإحتياجات سوق العمل

تُواصل جامعة العريش تحت قيادة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، سعيها الدؤوب نحو مواكبة المعايير العالمية في برامجها العلمية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من وظائف المستقبل، وذلك من خلال خطوات استراتيجية تُنفذها الجامعة على أرض الواقع.



ويؤكد الدكتور حسن الدمرداش، على أهمية دور الجامعات في استشراف المستقبل والاستعداد له، وذلك من خلال تقديم تعليم عالي الجودة وبرامج تعليمية مميزة تتوافق مع متطلبات العصر.



وفي هذا السياق، تُعَدّ جامعة العريش نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث قامت بتحليل الواقع ووضع خطط وجدارات مستقبلية تلبي متطلبات الوظائف الجديدة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي، حيث تُقدم الجامعة العديد من البرامج المتميزة التي تتصف بالتميز والحداثة والعالمية، وتُحدث نقلة تعليمية لمستقبل أفضل، ومن بين هذه البرامج:

- برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية، في كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية.

- برنامج التغذية العلاجية، في كلية الاقتصاد المنزلي.

- برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، في كلية الآداب.

- برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية، وبرنامج كيمياء النانو وعلوم المواد، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية، في كلية العلوم.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه البرامج تُركز على تخريج كوادر فنية مدربة على التعامل مع مختلف التحديات، بما في ذلك المشكلات البيئية المتنوعة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من وظائف المستقبل وذلك وتمشيًا مع رؤية القيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



مضيفًا إلى هذه الخطوات التي تتخذها الجامعة كونها خطوات رائدة تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر، وتُعزز من قدرة الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.