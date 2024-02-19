مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الاثنين، على ارتفاع بمقدار 88.35 نقطة، أي بنسبة 0.87 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و299.80 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول فى الأسهم القطرية نحو 218 مليونا و592 ألفا و108 أسهم، بقيمة 600 مليون و360 ألفا و6.736 ريالات، نتيجة تنفيذ 24 ألفا و798 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة فى الأسهم القطرية ، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعارها السابقة.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و234 مليونا و564 ألفا و148.930 ريالا، قياسا بـ 591 مليارا و706 ملايين و514 ألفا و952 ريالا، في الجلسة السابقة.

الأسهم المصرية المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 077ر2 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر20 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس فى الأسهم المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 12ر1 % ليبلغ مستوى 4ر29452 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 64ر1 % ليصل لمستوى 41ر7490 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، نحو 4ر1 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 53ر10449 نقطة.