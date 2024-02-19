جنايات الفيوم تقضى بالمؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص في بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبدالحفيظ عبد الواحد، وأسامه محمد جاد، ووكيل نيابة أحمد طارق حسين، وسكرتير تنفيذ محمد احمد عابد، وأمين سر صالح كيلاني بمعاقبة كل من محمد عنتر عبد الحليم محبوس، وشقيقه مدحت عنتر عبد الحليم هارب، وأحمد مصطفي حسين هارب، لإدانتهم بقتل شخص يدعي أيمن سويكر فرج، في مشاجرة بينهم بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية .

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العاشر من شهر ابريل من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بنشوب مشاجرة، بين ثلاثة أشخاص وهم: محمد.ع، وشقيقه مدحت. ع، هارب، وأحمد.م، هارب، وبين المجني عليه أيمن سويكر فرج عيسى، استخدم بها اسلحة نارية وإطلاق الأعيرة من سلاح آلي وخرطوش، فأردوا المجني عليه قتيلًا في الحال على أحد المقاهي بدائرة المركز.

وتمكن ضباط مركز شرطة إطسا من ضبط المتهم الأول بالجريمة، بينما فر الآخران هاربين، ولم يتم ضبطهما حتى الآن، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.وتولت التحقيق وقرر المحامي العام احالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمة الأول حضورياً والآخرين غيابياً.