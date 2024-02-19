"بازار الجود" الكويتي يخصص عائداته لإغاثة ومساعدة أطفال غزة

نظم النادي الديبلوماسي الدولي الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي المعرض الخيري الدولي "بازار الجود" اليوم الاثنين حيث تخصيص عائدات ريعه لحملة إنسانية لإغاثة ومساعدة أطفال غزة.

وانطلقت فعاليات البازار بحضور الشيخة انتصار سالم العلي الصباح والرئيس الفخري للنادي الديبلوماسي الدولي الشيخة ريما الصباح ولنا العيار حرم وزير الخارجية عبدالله اليحيا الرئيسة الحالية للنادي وجميع أعضاء النادي.

وعبرت الشيخة انتصار سالم العلي عن فخرها واعتزازها بما شهدته من فعاليات في المعرض الخيري الدولي الذي يعكس الدبلوماسية الدولية بجدارة، وأشادت بالمشاركين في المعرض الذي يعتبر رسالة إنسانية نبيلة لمساندة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبها، اعتبرت الرئيس الفخري للنادي الديبلوماسي الدولي الشيخة ريما الصباح "بازار الجود" بمثابة رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بينما أشادت حرم وزير الخارجية الرئيسة الحالية للنادي الديبلوماسي لنا العيار بالبازار الذي يعبر عن عمق الروابط الإنسانية التي تجمع الدول والشعوب ونصرة المستضعفين والمنكوبين، داعية المولى عز وجل أن يحفظ الشعب الفلسطيني الشقيق وأطفال قطاع غزة وأن يرفع عنهم البلاء.

من جهتها، أعربت حرم سفير مصر لدى الكويت غادة شوقي عن شكرها وامتنانها لمشاركة السفيرات وزوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت، مثمنة مشاركة القطاع الخاص الكويتي في إنجاح البازار بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي.

وقالت إن البازار يعتبر رسالة حب وتضامن من المجتمع الدولي لدعم أطفال غزة.

إلى ذلك، قدمت حرم سفير فلسطين لدى الكويت نائبة رئيسة النادي الديبلوماسي الدولي - الكويت ورئيسة لجنة "بازار الجود" ريما الخالدي الشكر والعرفان للكويت وعلى رأسها الأمير الشيخ مشعل الأحمد على الدعم المتواصل والدائم الذي تقدمه الكويت لدولة فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة.