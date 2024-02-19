الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيرة الأحمر لـ "الوفد": الصورة ستكتمل في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. فيديو

نيرة الأحمر
نيرة الأحمر

علقت الإعلامية نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الزيارة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر القلعة البيضاء بميت عقبة برئاسة محمود الخطيب.

txt

الإسماعيلي بالقوة الضاربة أمام الزمالك

txt

إنبي 2003 يفوز على المقاولون العرب

وأكدت نيرة الأحمر أن ما حدث اليوم بين القطبين يُعطي رسالة للجميع في الوطن العربي وإفريقيا والشرق الأوسط بأن علاقات الزمالك والأهلي تسودها الاحترام والود.

شاهد.. لقاء نيرة الأحمر مع الوفد     

شدد مجلس إدارة النادي الأهلي على أن هذه الزيارة تأتي ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.. كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ووفاته قبل ثلاثة أسابيع، كانت وراء التأجيل.

الجدير بالذكر أن العلاقات المميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر، بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة، التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

مواد متعلقة

إنبي 2003 يفوز على المقاولون العرب

الإسماعيلي بالقوة الضاربة أمام الزمالك

سواريز يتحدث عن ذكريات الانتقال إلى برشلونة
الجريدة الورقية