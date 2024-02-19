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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي بالقوة الضاربة أمام الزمالك

الإسماعيلي
الإسماعيلي

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي التشكيل الذي به لقاء الزمالك  المقرر لها بعد قليل في قمة الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي .

خط الوسط :  عمر الساعي محمد بيومي - محمد عمار

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري.

وعلى مقاعد البدلاء ..كمال السيد ،حمدي النقاز ،عبدالله حسني ،عبد الرحمن الدح ،محمد زيدان ،علي الملواني ،عبد الكريم مصطفى ،هشام محمد ،محمد عبد السميع.

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