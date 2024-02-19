الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2003 يفوز على المقاولون العرب

إنبي 2003
إنبي 2003

نجح إنبي مواليد 2003 في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/0، في المباراة التي شهدها مجمع ملاعب نادي إنبي.

txt

الإسماعيلي بالقوة الضاربة أمام الزمالك

txt

السعيد وشيكابالا يقودان الزمالك أمام الإسماعيلي

txt

سواريز يتحدث عن ذكريات الانتقال إلى برشلونة

جاءت مباراة إنبي أمام المقاولون العرب ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب خلال الموسم الحالي 2023/2024.

سجل هدف النادي البترولي اللاعب ادهم محمد حمدان في الدقيقة الخامسة والستون.

 ويولي مجلس إدارة نادي إنبي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب مجلس إدارة النادي البترولي في النهوض بهذا القطاع لتقديم مواهب حقيقية للكرة المصرية.

مواد متعلقة

موقف نيمار من خوض كوبا أمريكا مع البرازيل

تشابى ألونسو على رادار بايرن ميونخ لخلافة توخيل
الجريدة الورقية