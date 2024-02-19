إنبي 2003 يفوز على المقاولون العرب

نجح إنبي مواليد 2003 في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/0، في المباراة التي شهدها مجمع ملاعب نادي إنبي.

جاءت مباراة إنبي أمام المقاولون العرب ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب خلال الموسم الحالي 2023/2024.

سجل هدف النادي البترولي اللاعب ادهم محمد حمدان في الدقيقة الخامسة والستون.

ويولي مجلس إدارة نادي إنبي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب مجلس إدارة النادي البترولي في النهوض بهذا القطاع لتقديم مواهب حقيقية للكرة المصرية.