محافظ أسوان يشيد بدور الهيئة العامة للإستعلامات في نشر الوعى ومواجهة الشائعات

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد فرع الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة إيمان عبد الحليم مدير مجمع الهيئة، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة، وخاصة دور الهيئة ومركز الإعلام فى نشر الوعى والتثقيف ومواجهة الشائعات وحروب الأجيال التكنولوجية وكيفية التصدى لها من خلال تكثيف ندوات التوعية مع مختلف فئات وأطياف المجتمع الأسوانى، مشيداً بدور هيئة الإستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان فى التعامل مع القضايا الوطنية، وخاصة الرد على دعاوى التضليل والأكاذيب الهدامة التى تستهدف زعزعة الإستقرار وخفض الروح المعنوية، فضلاً عن إبراز جهود الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، بالإضافة إلى نجاح إدارة الحوار الوطنى .