بسبب إضراب مطار ميونخ.. غدًا إلغاء رحلتى مصر للطيران فى السفر والعودة

بسبب قيام العاملين بمطار ميونخ بألمانيا بتنظيم اضراب عن العمل، أصدرت الشركة الوطنية مصرللطيران بيانًا جاء فيه: "بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار ميونخ - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 ، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونخ، ورقم MS788 بخط سير ميونخ/ القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024.



لذا يرجى من السادة عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران

علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي ."