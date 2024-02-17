بعثة الاهلي تصل مطار القاهرة قادمة من الجزائر بعد التعادل مع شباب بلوزداد

دوري أبطال أفريقيا

وصلت منذ قليل لمطار القاهرة بعثة النادى الأهلى للقاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحسمها التعادل السلبي.

وحدد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل السفر لخوض مباراة ميدياما الغاني في ملعب الأخير بالجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن بلوزداد، صاحب المركز الثاني، وهو نفس رصيد يانج أفريكانز صاحب الترتيب الثالث، ويأتي في المؤخرة ميدياما الغاني ب4 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

1. الأهلي: 6 نقاط من أربع مباريات

2. يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3. شباب بلوزداد: 5 نقاط من أربع مباريات.

4. ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري في غانا، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية