السبت 03 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وصول 53 طن مساعدات من تركيا إلى مطار العريش

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

 

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم السبت، طائرة مساعدات جديدة قادمة من تركيا لصالح قطاع غزة.

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وقال مصدر في محافظة شمال سيناء، إن الطائرة قادمة من دولة تركيا وتحمل علي متنها 53 طنا من المواد الغذائية المقدمة من منظمة الهجرة الدولية لصالح قطاع غزة.

 

وأضاف المصدر أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات الي المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها الي قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

 

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 547 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 447 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 100 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

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