الأسهم السعودية تحقق مكاسب متتالية للجلسة 12

يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الـ12 على التوالي مسجلا ارتفاعا بما يصل نسبته نحو 6%، وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية.

الأسهم السعودية

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية فى الأسهم السعودية "تاسي" في نهاية جلسة، اليوم الأحد، نحو 17.4 نقطة أو 0.14% ليصل إلى 12502 نقطة عند أعلى مستوى منذ عام ونصف.

وشهدت السوق تداولات فى الأسهم السعودية بقيمة 9.23 مليار ريال عبر تداول 386.4 مليون سهم.

سجلت أسهم 155 شركة فى الأسهم السعودية ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 65 شركات من إجمالي 233 شركة.

قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا

الأسهم السعودية

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (نادك، التطويرية الغذائية، عذيب للاتصالات، أميانتيت، البحري) بنسب تراوحت بين 9.97% إلى 5.74%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (سلوشنر، الخريف، سلامة، أليانز إس إف، الإعادة السعودية) بنسبة تراوحت بين 5.28% إلى 2.16%.

وتصدر سهم "أمريكانا" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 54.1 مليون سهم، فيما تصدر سهم "سال" التداولات من حيث القيمة بـ407.4 مليون ريال.