بزيادة 30 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين في الأقصر

شهدت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمحال الصاغة في محافظة الأقصر، ارتفاعًا فى الأسعار، بعد تذبذب في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض خلال الاسبوع الماضي.

وتستعرض بوابة الوفد أسعار الذهب اليوم، تزامنًا مع سعر الذهب عالميا والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر الذهب عيار 24 بـ 4000

جنيها بيع، والشراء 4091جنيه

سعر الذهب عيار 21 بـ 3620

جنيها بيع، والشراء 3680

سعر الذهب عيار 18بـ 3000

جنيها بيع ، بينما وصل الشراء إلى 3068 جنيه



وتعتبر أسعار الذهب المشار إليها، فى محلات الصاغة بمحافظة الأقصر دون إضافة سعر المصنعية، والتي تتراوح قيمتها مابين 100إلى 120جنيها، وتشير التوقعات إلى انخفاض سعر الذهب خلال الأيام المقبلة.