الخارجية الفلسطينية: عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات ترافع أمام محكمة العدل الدولية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن هناك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات ترافع أمام محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الاستيطاني.



وقال "المالكي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي لوفد فلسطين عقب أولى جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية عن احتلال فلسطين، إن فلسطين قدمت لمحكمة العدل الدولية كل الأدلة والحقائق القانونية بأن النظام الاستعماري غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا.

وتوقع أن توافق محكمة العدل الدولية على الحجج القانونية المقدمة للخروج بمخرجات قانونية لإنهاء الاحتلال فورا.

وشدد المالكي على أنه لا مبرر لاستمرار الاستعمار والفصل العنصري والاضطهاد بحق الشعب الفلسطين، متوقعا إعلان محكمة العدل الدولية أن الاحتلال غير قانوني وغير شرعي ومطالبة إسرائيل بإنهائه، وأن قرار محكمة العدل الدولية سيكون جامعا وشاملا لكل ملفات القضية الفلسطينية.

"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 15 ضابطًا وجنديًا





وفي سياق متصل، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل غربي مدينة خانيونس.

وحسب سبوتنيك، قالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد".

وتابع البيان: "أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت " القسام": "أكد مجاهدونا قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"