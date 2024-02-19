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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قطر تؤكد دعمها لجهود وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الهادفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى موقف قطر الداعي إلى توفير الحماية للمدنيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للمحاصرين في القطاع.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يزور قطر حاليا؛ للمشاركة في الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، حيث بحثا علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، وآخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما الوضع الإنساني، ومناقشة سبل تعزيز الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في أفغانستان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن موقف قطر الثابت والداعم للشعب الأفغاني لتحقيق تطلعاته في التقدم والازدهار، ومساندتها لجهود الأمم المتحدة الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان.

من جانبه.. أعرب جوتيريش عن تقديره لجهود قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وفي السياق.. استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية في إندونيسيا ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي، التي تزور البلاد حاليا، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى آخر المستجدات في أفغانستان.

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