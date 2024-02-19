حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بالإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بتنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بنطاق مدرسة الزهور الابتدائية.

حيث تم رفع كافة الإشغالات من نهر الطريق، ومراجعة تراخيص إشغالات المحلات.

وأسفرت الحملات عن رفع 20 كرسي بلاستك، 6 كرسي خشب بار، 2 شمسية، 20 كرتونة مياه، و3 ميزان كفة.

وعلى جانب أخر، تم رصد وضع إشغال طريق بالطريق الدائري، ووضع طوب ورمل وأسمنت للشروع في بناء دور مخالف، وعلى الفور تم رفع كافة مواد البناء والتحفظ عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.