كشف مُلابسات إنهاء حياة يمني في الجيزة وضبط مُرتكبي الوافعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

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فقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من :

1.رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد".

2.عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط

ومقيم الطوابق بالجيزة.

3.إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة0

4.سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.