العاهل الأردني يشيد بجهود الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بجهود دولة الإمارات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، والجهود الإنسانية لدعم الأشقاء في غزة ومواصلة تقديم المساعدات.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش.

وأكد العاهل الأردني متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني.

وفي الشأن الإقليمي، شدد الملك على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام لسكان القطاع.