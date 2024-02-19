محافظة المنوفية تستقبل مصابي غزة بمستشفي شبين الكوم
في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات جمهورية مصر العربية جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة .
زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من الأسر الفلسطينية المصابة بمستشفى شبين الكوم التعليمي " مبنى الطوارئ الجديد " ذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور تامر مقشط مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي .
وحرص المحافظ علي المرور علي جميع الحالات المتواجدة بالمستشفي والإطمئنان علي حالتهم الصحية ومدي توافر جميع إحتياجاتهم والخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة لهم ، وشدد محافظ المنوفية علي الأطقم الطبية بتقديم الرعاية الطبية علي أعلي مستوي لأشقائنا الفلسطينيين وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتدخلات الطبية اللازمة للحالات بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم ، مشيراً الي الجاهزية الكاملة لكافة مستشفيات المحافظة والإستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة.
مؤكداً لهم حرص القيادة السياسية علي تقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية والدعم اللازم لهم ، لافتاً إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
هذا وقد قدم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم وأسرهم .