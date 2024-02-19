تتويج مركز شباب مطاي البلد بطلاً لدوري المنيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب ؛ تتويج مركز شباب مطاي البلد بدوري مراكز الشباب المنيا ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث تُوج فريق مركز شباب مطاي البلد ، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمطاي شمال المنيا ، بالنسخة العاشرة لدورى مراكز الشباب بمحافظة المنيا ، في المباراة النهائية ، والتي فاز بها مركز شباب مطاى البلد ، علي مركز شباب تله بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، والتى أقيمت على ملعب نادى المنيا الرياضي.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة دوري مراكز الشباب ، في نسخته العاشرة كأحد ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي ، والتفاعل مع المجتمع المحلي ، سعيًا لإختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة ، من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري ، لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة ؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.