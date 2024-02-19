الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تتويج مركز شباب مطاي البلد بطلاً لدوري المنيا

حفل التكريم
حفل التكريم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب ؛ تتويج مركز شباب مطاي البلد بدوري مراكز الشباب المنيا ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

حيث تُوج فريق مركز شباب مطاي البلد  ، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمطاي شمال المنيا ، بالنسخة العاشرة لدورى مراكز الشباب بمحافظة المنيا ، في المباراة النهائية ، والتي فاز بها مركز شباب مطاى البلد ، علي مركز شباب تله بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، والتى أقيمت على ملعب نادى المنيا الرياضي.

 

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة دوري مراكز الشباب ، في نسخته العاشرة كأحد ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي ، والتفاعل مع المجتمع المحلي ، سعيًا لإختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة ، من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري ، لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة ؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

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