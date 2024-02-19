رئيس جهاز الشروق يبحث مع مسؤولي شركة أمان توفير السلع الغذائية

عقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الإثنين، اجتماع مع مسؤولى منافذ شركة "أمان"، بحضور مسؤولى الجهاز، للاطلاع على خطة المنافذ لتوفير السلع الغذائية الاساسية بالأسعار الرسمية المعلنة، وذلك فى إطار تكليفات مجلس الوزراء لتوفير السلع الاساسية بالأسعار المناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح “سعد"، أن الاجتماع تناول استعراض خطة الشركة فى المرحلة الحالية، علاوة على إبرام بروتوكول بين الشركة ووزارة التموين، هدفه توفير السلع الاساسية بالسعر الرسمى، وإتاحتها من خلال المنافذ الموجودة بالمدينة، بكلاً من المحور الأوسط والشرقى.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، فى ختام الاجتماع على حرص الجهاز لتقديم أفضل الخدمات فى هذا الشأن تيسيرًا على المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.