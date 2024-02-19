الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

حملات الإشغالات
حملات الإشغالات

شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وكذلك رفع الإعلانات الغير مرخصة ، حيث  أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،  استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات .

 

وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة ، لتحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية ، ومحيط المدارس ، والمناطق الحيوية والميادين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ  المنيا  ، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، 30 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة على شوارع (الجمهورية - السلام - طه حسين) لرفع الإشغالات .

 

حيث تنوعت المحاضر بين ، ( إزالة إدارية - إشغال طريق  - نظافة - بائع متجول ) ، وذلك لتيسير حركة السير أمام المواطنين، كما تمكنت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس والمنيا، من تحرير 17 محضرا خلال حملات لرفع الإشغالات ، بالتعاون مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق ، منها ،  8 محاضر بمحيط شوارع،  ( الجيش - صلاح سالم - الحرية)،  والمنطقة المحيطة بمجمع المدارس غرب مدينة ديرمواس.

 

كما تم تحرير 9 محاضر إشغال طريق ، بتقاطع كوبري أبو شناف ، وموقف سيارات قرية طوة بالوحدة المحلية بطوخ الخيل ، وشوارع حي شمال مدينة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفي سياق متصل ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، حملة مكبرة لإزالة ورفع ، اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين ، على مستوى المدينة ، بالتنسيق مع أقسام ، الإعلانات ، والكهرباء والإنارة العامة ، والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية.

 

حيث أسفرت الحملة عن إزالة 40 إعلانا عشوائيا دون ترخيص ، من قبل الجهات المعنية ، وتم تحرير محاضر للمخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم ، وتواصل سيارة إصدار تراخيص إعلانات الطرق عملها ، للتيسير على أصحاب المحلات العامة والتجارية ، لسرعة إنهاء تراخيص الإعلانات وواجهات المحلات وغيرها، حيث تم ترخيص 50 إعلانا.

الجريدة الورقية