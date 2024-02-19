حملات لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وكذلك رفع الإعلانات الغير مرخصة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات .

وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة ، لتحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية ، ومحيط المدارس ، والمناطق الحيوية والميادين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا ، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، 30 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة على شوارع (الجمهورية - السلام - طه حسين) لرفع الإشغالات .

حيث تنوعت المحاضر بين ، ( إزالة إدارية - إشغال طريق - نظافة - بائع متجول ) ، وذلك لتيسير حركة السير أمام المواطنين، كما تمكنت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس والمنيا، من تحرير 17 محضرا خلال حملات لرفع الإشغالات ، بالتعاون مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق ، منها ، 8 محاضر بمحيط شوارع، ( الجيش - صلاح سالم - الحرية)، والمنطقة المحيطة بمجمع المدارس غرب مدينة ديرمواس.

كما تم تحرير 9 محاضر إشغال طريق ، بتقاطع كوبري أبو شناف ، وموقف سيارات قرية طوة بالوحدة المحلية بطوخ الخيل ، وشوارع حي شمال مدينة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفي سياق متصل ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، حملة مكبرة لإزالة ورفع ، اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين ، على مستوى المدينة ، بالتنسيق مع أقسام ، الإعلانات ، والكهرباء والإنارة العامة ، والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة 40 إعلانا عشوائيا دون ترخيص ، من قبل الجهات المعنية ، وتم تحرير محاضر للمخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم ، وتواصل سيارة إصدار تراخيص إعلانات الطرق عملها ، للتيسير على أصحاب المحلات العامة والتجارية ، لسرعة إنهاء تراخيص الإعلانات وواجهات المحلات وغيرها، حيث تم ترخيص 50 إعلانا.