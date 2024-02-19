13 عامًا من الرحيل.. عبدالله السعيد يستعيد اليوم ذكريات البدايات

يستعيد اللاعب عبدالله السعيد، نجم نادي الزمالك الحالي، والأهلي والإسماعيلي السابق، ذكريات البدايات في مواجهة اليوم، والتي ستكون الأولي له بقميص الفارس الأبيض، المنضم له حديثًا في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

منذ رحيل عبدالله السعيد عن قلعة الدراويش وانتقاله للنادي الأهلي في عام 2011، خاض 6 مباريات مع المارد الأحمر مع الإسماعيلي، ولكن لم يسبق له زيارة الإسماعيلية حينها.

أما عندما انتقل لصفوف بيراميدز خاض 9 مباريات أمام الإسماعيلي، لعب منها 3 مباريات في الإسماعيلية.

وكانت الزيارة الأخيرة لعبد الله السعيد لاستاد الإسماعيلية، في 24 يوليو 2022، عندما استضاف الإسماعيلي، بيراميدز في الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول لفريق بيراميدز، وخرج من المباراة بعد 78 دقيقة.



وأكد موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات اللاعبين، إن عبدالله السعيد منذ الخروج من صفوف نادي الإسماعيلي في عام 2011، التقى مع الدراويش بشكل عام في 15 مباراة، انتصر في 12 لقاءً، وتعادل في 3 مباريات، ولم يتلق أي هزائم.

