الإثنين 19 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مباحث الضرائب تضبط 378 قضية خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بعدة حملات، أسفرت عن ضبط (378) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط (119) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

 

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