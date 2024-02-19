فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف التفاصيل

فرص عمل، وظائف جديدة، كلمات يبحث بها الشباب عبر محرك البحث "جوجل"، للحصول على وظيفة بمرتبة مجزي تعينهم على متاعب الحياة، ودائمًا يوجه وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التخلي عن فكرة الوظيفة الحكومية، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاتجاه للقطاع الخاص.

وتسعى وزارة العمل، لتوفير وظائف وفرص عمل للشباب من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بمختلف محافظات الجمهورية، والإعلان عن ذلك في نشرات التوظيف النصف شهرية، التي تصدر عن الإدارة العامة للتشغيل.

وأعلنت العمل، عن تلقيها طلبات من 59 شركة بالقطاع الخاص في 15 محافظة، يتوفر لديهم 4670 وظيفة جديدة في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 3500 جنيه، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وتتوفر تلك الوظائف في هذه المحافظات:- القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، ، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان.

أما عن التخصصات المتوفرة للتوظيف هي:- مدرسين جميع التخصصات، وسكرتارية، وعضو فريق، ومدير فرع، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومحاسببين، وشئون عاملين، ومشرف إداري، ومهندس زراعي، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.