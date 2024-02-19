طارق الملا: مؤتمر "كوب 27" أسس منهجًا جديدًا لتعزيز صناعة البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول نجح خلال مؤتمر “كوب 27” والذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل في قضية تغير المناخ.

كلمة وزير البترول:

وشدد “الملا”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن نجاح مؤتمر “كوب 27” ساهم بشكل كبير في تغير نظرة المنظمات الدولية المعنية بالمناخ وصناعة الطاقة بمختلف مواردها، كما أن “كوب 28” والذي انعقد في دولة الإمارات وواصل البناء على تلك المكتسبات.

ونوه بأن 60% من الطاقة في مصر يتم توليدها عن طريق الغاز الطبيعي، سواء في الكهرباء، أو الصناعة، أو النقل والمواصلات والصناعات التحويلية، والـ40% من الطاقة يتم توليدها من خلال المنتجات البترولية الأخرى.

وشدد على أنه اعتمدت والتزمت بكل الإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، والانضمام للتعهد الخاص بتخفيض انبعاث “الميثين” 2022، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مؤكدًا أن التعهدات مع الالتزام بالتنفيذ جزء أصيل، حيث إن مصر رأت ذلك من سنوات وتم التحويل لاستخدام الغاز الطبيعي في الطهو النظيف لأكثر من 62 مليون مواطن.