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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير البترول في “إيجبس 2024”: "مصر اختارت التحول الطاقي"

وزير البترول
وزير البترول

أكد طارق الملا، وزير البترول، مصر بدأت منذ سنوات الالتزام بكل تعهدات الخاصة بمؤتمرات المناخ المختلفة مرورًا بتعاهدات قمة باريس ومن ثم استضافة “كوب 27” والاستكمال في قمة الإمارات.

كلمة وزير البترول في مؤتمر “إيجبس 2024”

 

وتابع “الملا”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”،: “مصر اختارت من بدري التحول الطاقي وكانت ملتزمة في مزيج الطاقة بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي”.

وقال وزير البترول، إننا عاهدنا مؤتمر “إيجبس” منصة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا والأجيال المقبلة، مشددًا على أنه يتطلع لمزيد من النجاح للمؤتمرفي ثوبه الجديد لعبور مرحلة التحول الطاقي.

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