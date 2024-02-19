وزير البترول: 60% من الطاقة بمصر يتم توليدها بالغاز الطبيعي

أكد طارق الملا، وزير البترول، أن 60% من الطاقة في مصر يتم توليدها عن طريق الغاز الطبيعي، سواء في الكهرباء، أو الصناعة، أو النقل والمواصلات والصناعات التحويلية، والـ40% من الطاقة يتم توليدها من خلال المنتجات البترولية الأخرى.

كلمة وزير البترول:

شدد “الملا”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه اعتمدت والتزمت بكل الإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، والانضمام للتعهد الخاص بتخفيض انبعاث “الميثين” 2022، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مؤكدًا أن التعهدات مع الالتزام بالتنفيذ جزء أصيل، حيث إن مصر رأت ذلك من سنوات وتم التحويل لاستخدام الغاز الطبيعي في الطهو النظيف لأكثر من 62 مليون مواطن.

وأوضح وزير البترول، أن الدولة لم تتأخر في التحول الطاقي ولكن في ظل الخطط التنموية تستلزم بتلك التعهدات، منوهًا بأنه تم تغيير الخطة والاستراتيجية لتحتوي الهيدروجين ويكون مزيجًا مناسبًا مع التكنولوجيا الحديثة، موضحًا، لكي تكون مصر قادرة في استكمال الخطة الخاصة بالتحول الطاقي في ظل الأزمات الأخرى.