أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين 19 فبراير بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير، إرتفاعا في الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 400 إلى 420 جنيها للبتلو، ومبلغ 440 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، وتخطى كيلو لحمة الرأس حاجز ال300 جنيها لدى الجزارين.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 100 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 90 جنيه والساسو 115 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 122 جنيها، وسجل كيلو الرومي 128 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 130 جنيها والبط المولار بمبلغ 110 جنيها والبط البيور والفرنساوي 100 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 210 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 107 جنيها وبدون العظم بمبلغ 115جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 95 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 62 جنيها والأجنحة 70 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 125 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب135 جنيها، بينما سجل سعر البيض 140 جنيها للكرتونة.

التجار يشكون إرتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها المباشر على سوق الدواجن واللحوم…

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وشهدت الأسعار إرتفاعا وانخفاضا طفيفا يتراوح بين 97 و 105 جنيها، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إرتفاع أسعار الدواجن تلقائيا، بحوالي 35 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 100 جنيها في الكيلو، بعد إرتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى 180 جنيها للكيلو.