إعلام النواب تشارك في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي الـ11

شاركت لجنة الأعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى فعاليات انطلاق حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، مساء أمس الأحد، وذلك بالمسرح الصيفى "فوزي فوزي" على كورنيش النيل بأسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن ذلك سيسهم فى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها، وأيضًا لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية جاء ذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم مسئول الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى والنائب عصمت زايد والنائبة منال هلال عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحا عاصى عن حزب التجمع ،والنائبة منى عمر عن حزب حماة وطن.

على جانب آخر توافد الآلاف من أهالي أسوان لمشاهدة العروض الفنية التى تقدمها الفرق الفنية المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني الثاني.

وتنوعت العروض المقدمة بواسطة فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون.

وضمت فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهي الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان، و10 فرقة مصرية، وهي أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية.

وتضمنت فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون جولة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والحضور على معرض المشغولات اليدوية واللوحات الفنية.

و تمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 فبراير، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجاري تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.

وتستمر عروض الفرق الفنية والذى يبلغ عددهم 15 فرقة دولية ومحلية حتى يوم 22 فبراير الجاري، حيث أنها ستجوب العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادي بجميع المراكز والمدن.

وحرصت الفرق أثناء تأديتهم للرقصات الفنية ومشاركتهم في الديفيله النهري على رفع بلدهم ولافتة تحمل اسم الفرق والبلد أيضًا سواء كانت محلية أو دولية.

والفرق الفنيه المشاركة يبلغ عددهم 15، وهم كالتالي، 5 دولي: الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان، و10 محلية وهم: الشرقية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسي مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، أطفال أبوسمبل.



