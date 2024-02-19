الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير البترول: مؤتمر “إيجبس” منصة لدعم التكامل الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا

وزير البترول
وزير البترول

أكد طارق الملا، وزير البترول، أننا عاهدنا مؤتمر “إيجبس” منصة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا والأجيال المقبلة، مشددًا على أنه يتطلع لمزيد من النجاح للمؤتمرفي ثوبه الجديد لعبور مرحلة التحول الطاقي.

مؤتمر “إيجبس”

txt

الرئيس السيسي يشاهد فليما تسجيليا عن التحول في ملف الطاقة

txt

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"

وأوضح “الملا”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنه تم إعداد جيل قادر على قيادة التحول الطاقي، وذلك من جل وضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشري من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية ومنها البرنامج القيادي لتطوير الإدارة العليا والذي يستهدف رؤساء الشركات والبرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر القيادية والذي يستهدف مساعدي رؤساء الشركات للإطلاع على المفاهيم الجديد للقيادة.

 

وشدد على أنه في ضوء الاهتمام بتمكين الشباب ومسيرة الدولة نحو الجمهورية الجديدة تم السعي لترجمة تلك الرؤى لواقع ملموس وتنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة سعيًا لبناء جيل قادر على مواكبة التطورات والتحديات التي تشهدها صناعة الطاقة عالميًأ.

 

 

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن التحول في ملف الطاقة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"

متحدث الصحة: ارتفاع في انتشار الفيروسات التنفسية.. عليكم ارتداء الكمامة

أسامة كمال: تصريحات الوزير الإسرائيلي قبل العملية العسكرية برفح الفلسطينية "فرقعة إعلامية"

الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر الطبي

وسيم السيسي: اليهود يعيشون في "كذبة كبيرة" (فيديو)

متحدث الحكومة: الدولة تسعى إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي

خبير علاقات دولية: موقف أمريكا من التطورات في غزة كذب ومماطلة
الجريدة الورقية