وزير البترول: مؤتمر “إيجبس” منصة لدعم التكامل الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا

أكد طارق الملا، وزير البترول، أننا عاهدنا مؤتمر “إيجبس” منصة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا والأجيال المقبلة، مشددًا على أنه يتطلع لمزيد من النجاح للمؤتمرفي ثوبه الجديد لعبور مرحلة التحول الطاقي.

مؤتمر “إيجبس”

وأوضح “الملا”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنه تم إعداد جيل قادر على قيادة التحول الطاقي، وذلك من جل وضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشري من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية ومنها البرنامج القيادي لتطوير الإدارة العليا والذي يستهدف رؤساء الشركات والبرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر القيادية والذي يستهدف مساعدي رؤساء الشركات للإطلاع على المفاهيم الجديد للقيادة.

وشدد على أنه في ضوء الاهتمام بتمكين الشباب ومسيرة الدولة نحو الجمهورية الجديدة تم السعي لترجمة تلك الرؤى لواقع ملموس وتنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة سعيًا لبناء جيل قادر على مواكبة التطورات والتحديات التي تشهدها صناعة الطاقة عالميًأ.