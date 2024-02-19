الأربعاء.. جامعة القناة تستضيف جولات تيكني لريادة الأعمال

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن جامعة القناة سوف تستضيف جولات تيكني يوم الأربعاء القادم 21 فبراير بقاعة المؤتمرات الكبرى وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى الإدارة المركزية لتمكين الشباب في فعاليات الدوري المصري لريادة الأعمال في

في قطاع الاقتصاد الأخضر، من خلال جولات تيكني 2024 والتي بدأت اعتبارا من يوم ١٧ فبراير ومستمرة حتى ٢ مارس المقبل.

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقطاع نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي تحت اشراف الدكتورة وفاء محمد.

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ومن جانبه- أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن اللقاء سيشهد ورش عمل و حلقات نقاش وتدريبات عملية، تناقش ريادة الأعمال والتمويل والتسويق والمشاركة بمسابقة الشركات الناشئة

لريادة الأعمال، والتي تهدف للبحث عن أفضل شركة ناشئة في مصر.

يقوم بتنظيم اللقاء نادي ريادة الأعمال

بجامعه قناة السويس تحت إشراف الدكتورة أفنان بركات مديرة النادي، وإشراف عام الدكتورة ماجدة إبراهيم

ويذكر أن التسجيل يبدأ في الساعة العاشرة، و يعقد اللقاء منذ الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.

هذا ويعد الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر-

الذي تطلقه وزارة الشباب والرياضة

بهدف تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة- عبارة عن فعاليات تنتقل عبر المحافظات لتسليط الضوء على الدور الواضح الذي تلعبه ريادة الأعمال في مستقبل مصر، وتوفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات.

كما يأتي بالتعاون مع شركة تيكني في ضوء اهتمام وتوجهات الدولة بدعم رواد الأعمال والشركات والمؤسسات، وخاصةً في مجال الاقتصاد الأخضر الذي يساهم في إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة، ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة في جميع أشكال التنوع البيئي.