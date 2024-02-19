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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طقس الإمارات.. رياح مثيرة للرمال وارتفاع لأمواج البحر

طقس الامارات
طقس الامارات

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإمارات، أن الطقس اليوم سيكون معتدلا إلى غائم جزئيًا ومغبرًا أحيانًا، حيث تظهر السحب المنخفضة شرقًا وشمالاً، فضًلا عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية للبلاد.

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ارتفاع درجات الحرارة 
وأضاف المركز، أن معظم البلاد ستشهد اليوم ضبابًا ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى حوالي 30 درجة مئوية في الفجيرة بينما تحوم عند 24 درجة مئوية و25 درجة مئوية في أبو ظبي ودبي على التوالي.

طقس رطب على المناطق الداخلية للبلاد
ومن المتوقع، أن يكون الطقس رطبًا على بعض المناطق الداخلية ليلاً وصباح الثلاثاء، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة فوق البحر مثيرة للغبار والرمال.
وذكر، أن أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الإضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:37 وأن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والجزر الأول عند الساعة 16:29
وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 20:15 والمد الثاني عند الساعة 06:19 و الجزر الأول عند الساعة 12:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

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