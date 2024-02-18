الإمارات دبى الوطنى يخفض أرباح موظفيه رغم الأرباح!

قام بنك الإمارات دبى الوطنى مصر بتخفيض أرباح موظفيه السنوية مقارنة بأعوام سابقة. أرجع البنك تخفيض المرتبات عندما استفسر موظفون عن أسباب تخفيض الأرباح السنوية كان رد الإدارة هو وجود انخفاض فى الأرباح. كان عمرو الشافعى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب قد أكد عن تحقيق البنك نتائج أعمال قياسية خلال عام 2023.

كما أكد أن صافى أرباح البنك ارتفعت بنسبة 200٪ لتصل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 إلى 2٫55 مليار جنيه، مقابل 85٫5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 دخل بنك دبى الإمارات الوطنى السوق المصرى عام 2013 من خلال عملية استحواذ على بنك «بى أن بى باريبا» مصر. حقق البنك نمواً ملحوظاً مع إنشاؤه، ويعمل بالبنك أكثر من 2000 موظف ويوجد له أكثر من 67 فرع بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالى والدلتا وجنوب مصر وسيناء والبحر الأحمر.

كان أبرز ما قام به البنك مع بدايات العام الحالى هو تنظيم ورشة عمل فى مركز الاستدامة التابع لمؤسسة صناع الخير بمحافظة المنوفية فى إطار خطة البنك فيما يتعلق بالمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 لتحسين حياة السيدات وتمكين المرأة