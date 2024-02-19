سيدات الصيد تفزن على البنك الاهلي في الدوري الممتاز لكرة السلة

استطاع فريق الدرجه الاولي سيدات لكرة السلة بنادى الصيد الفوز علي نظيره فريق البنك الاهلي بنتيجة 66 / 57 فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز(أ).



ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريم اشرف،ريهام سامح،زينه حسام،سارة عمرو،سلمي فايز،فريده تامر،فريده حسن،ليلي القوصي،مريم شريف،مريم جابر،نادين عمر،نور احمد،نيرة نافع، ليلي يسرالدين،زينة اكرم،سمر عزام.



الجهاز الفني والاداري

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، احمد ابراهيم المدير الفني ،مدرب عام مصطفي البوشي، اخصائي مازن تامر، فريد سمير مخطط احمال، دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، علي الخطيب المدير الاداري، محمد عطا عامل ، لجنة كرة السلة احمد عصام.

